كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: عاما لا يكفي للاتفاق على صفقة كاملة مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن الاتفاق الشامل حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيستغرق فترة أطول من فترة الانتقال التي تبلغ 11 شهرًا والتي تبدأ عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها في ستوكهولم: "نحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا والقيام بالحد الأقصى خلال 11 شهرًا لتأمين اتفاق أساسي مع المملكة المتحدة، لكننا سنحتاج إلى مزيد من الوقت للاتفاق على كل نقطة من هذا الإعلان السياسي".

وأضاف "بارنييه"، أن الجدول الزمني الضيق للغاية يعني أن على الاتحاد الأوروبي تحديد الأولويات، موضحًا: "الأول هو بناء قدرة جديدة للعمل مع بريطانيا على الصعيدين الثنائي وفي المؤسسات العالمية لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ والسلام في الشرق الأوسط".

وأشار كبير المفاوضين إلى أن: "النقطة الثانية هي أننا بحاجة إلى بناء علاقة أمنية وثيقة للغاية. التعاون سيكون بالضرورة أقل من الحالي".

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي سيصر على أن الشراكة الاقتصادية المستقبلية ستتم على أساس متكافئ في اللوائح والضرائب وغيرها من الأمور.

وقال "بارنييه": "المنافسة على المعايير الاجتماعية والبيئية لا تؤدي إلا إلى سباق نحو القاع يضع العمال والمستهلكين والكوكب في الجانب الخاسر".

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وأردف "بارنييه": "يعتمد الوصول إلى السوق الموحدة الشاسعة للاتحاد الأوروبي على مدى تأييد المملكة المتحدة للكتلة، بما في ذلك في أمور مثل مساعدات الدولة".

ولفت إلى أنه: "إذا كانت المملكة المتحدة تريد وجود صلة مفتوحة معنا للمنتجات. لا توجد تعريفة صفرية، أو حصص صفرية، نحتاج إلى توخي الحذر بشأن ما نسميه الإغراق. إذا لم يكن الأمر كذلك ... فسيكون مستوى الوصول إلى المنتجات البريطانية متناسباً".

كما قال "سوف نسعى جاهدين لإقامة شراكة تتجاوز التجارة ... تغطي كل شيء من الخدمات ومصائد الأسماك إلى نقل الطاقة إلى المناخ، والفضاء، والأمن والدفاع. لكن هذا برنامج ضخم للغاية ولا يمكننا ببساطة أن نتوقع الاتفاق على كل جانب من جوانب هذه الشراكة الجديدة في أقل من عام واحد."

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون أمام الجانبين مهلة حتى نهاية العام للتفاوض على علاقة تجارية جديدة - فترة قصيرة بالنظر إلى تعقد المناقشات.

من المرجح أن تكون المفاوضات صعبة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يقول، إن الوصول إلى السوق الموحدة سيكون متناسبًا مع مدى التزام بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بريطانيا لن تمدد فترة الانتقال إلى ما بعد ديسمبر.

وأضاف "جونسون"، أن لندن لا تسعى إلى علاقة قائمة على التوافق مع القواعد الحالية.