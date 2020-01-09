كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع يكشف فشل أردوغان في إقناع الأتراك بالتدخل في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الرئيس رجب طيب أردوغان،في إقناع الأتراك بالتدخل في ليبيا، حسبما كشف استطلاع جديد في تركيا.

وأظهر الاستطلاع، أن 49.7 % من الأتراك يرفضون إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، معتبرين أن الانتشار في ليبيا يختلف تماماً عن التدخل في سوريا ولا وجود لمبررات له.

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وكانت شركة "متروبول"، قد اجرت دراسة كشفت أن 49.7 بالمئة من الأتراك يعارضون إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، بينما يؤيد 37.7 بالمئة خطة الحكومة، وفقاً لما أوردته صحيفة "العرب" اللندنية.

وأوضح الاستطلاع، أن موافقة نشر القوات في ليبيا، لا يدعمه جميع مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وشريكه اليميني، إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مجتمعين يحظيان بدعم حوالي 50 بالمئة من المستجوبين.

وأفادت معلومات، بأن عدد المقاتلين الذين تم تسجيل ذهابهم إلى ليبيا، تم إدارجهم على أساس "حُرّاس شخصيين" تابعين لشركة أمنية تركية.