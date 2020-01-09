كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة يابانية تطلق هجوما مضادا بعد انتقاد كارلوس غصن للقضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزيرة العدل اليابانية هجومًا مضادًا نادرًا وقويًا ضد رئيس شركة نيسان للسيارات، الهارب كارلوس غصن بعد أن انتقد النظام القانوني في البلاد بأنه لم يتيح له الفرصة مطلقًا لمحاكمة عادلة حيث سعى لتبرير هروبه إلى بيروت.

في محاولة للتراجع عن محاولة كارلوس غصن التأثير على الرأي العام لصالحه، أتبعت وزيرة العدل ماساكو موري، بيانًا قصيرًا، ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية، وعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد منتصف الليل ومرة أخرى حوالي الساعة 9:30 من صباح اليوم الخميس، للدفاع عن النظام القضائي الياباني.

وقالت في المؤتمر الصحفي الثاني: "قررت أن أفعل ذلك لأن المدعى عليه كارلوس غصن كان يبحث لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان من خلال نشر اعتراف خاطئ بنظامنا القضائي".

وأضافت: "شعرت أننا في حاجة إلى الرد على الفور لبث فهم صحيح للناس في جميع أنحاء العالم."

وقالت "موري"، إن هروب كارلوس غصن من محاكمته في حد ذاته "يمكن أن يشكل جريمة" لن يتم التسامح معها في أي بلد.

وأوضحت: "كان انطباعي لدى الاستماع إليه هو أن هناك القليل من البيانات التي تدعمها أي أدلة حقيقية. إذا أراد إثبات براءته، فينبغي أن يواجه إجراءات محاكمة عادلة هنا"، مؤكدة، أن المزاعم ضده تتعلق بجرائم مالية في اليابان.

وأشارت وزيرة العدل اليابانية، إلى أن: "سيكون ذلك علامة على أنه رجل أعمال من الدرجة الأولى ومواطن صالح."

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وانتقدت "موري"، كارلوس غصن لخرقه إطلاق سراحه بكفالة من خلال الفرار من البلاد "دون إبراز جواز سفر وخرق القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في العالم"، وقالت: "لقد كان انتهاكًا للثقة لا يمكن تفسيره لأطفالنا".

يسلط الضوء على النظام القضائي الياباني في الوقت الذي تستعد فيه "موري" لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد مرة كل خمس سنوات في أبريل.

وقالت "موري"، دفاعًا عن سجن للسلطات لكارلوس غصن، إنه في اليابان، لا يمكن القبض على المشتبه فيه إلا بأمر من المحكمة بناءً على مراجعة قاضٍ، على عكس بعض الدول حيث يكون الاحتجاز ممكنًا دون أمر قضائي.

وأضافت، أن لوائح الاتهام لم تصدر إلا في اليابان عندما كان هناك أدلة كافية على الإدانة، قائلة، إن انتقاد معدل الإدانة في اليابان بنسبة 99 ٪ ليس له ما يبرره.

وكررت "موري"، أن اليابان ستحاول إيجاد طريقة لإعادة غصن من لبنان. أصدر الإنتربول إخطارًا دوليًا بالاعتقال بناءً على طلب اليابان، وقال "غصن"، إن محاميه قد يقاتلون.

وقال "غصن"، من جانبه، إنه مستعد للمحاكمة في أي من بلدانه الثلاثة وهي لبنان أو فرنسا أو البرازيل، والتي ليس لدى أي منها اتفاقات لتسليم المجرمين مع اليابان.

كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور المحدودة (7201.T) ورينو سا (RENA.PA)، هرب من اليابان الشهر الماضي بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة عدم الإبلاغ عن الأرباح، وخرق الثقة، واختلاس أموال الشركة، وهو ما ينكره كلية.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، فإنه بعد رحلته الدراماتيكية إلى لبنان الشهر الماضي، تحدث كارلوس غصن علنًا للمرة الأولى يوم الأربعاء، قائلا إنه عومل "بوحشية" من قبل مدعي طوكيو. وقال، إنهم استجوبوه لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم دون حضور محام وحاولوا انتزاع اعتراف منه.