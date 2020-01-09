بعد جلسة العمل مع الملك.. العثماني: توفير الماء الشروب ومياه السقي موضوع نأخذه بالجدية الكاملة

في افتتاح المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، قال سعد الدين العثماني، إن موضوع توفير الماء الشروب ومياه السقي، تأخذه الحكومة بالجدية الكاملة، مؤكدا أن الموارد المالية الضرورية، معبأة لتنفيذ البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027.

وأشار رئيس الحكومة، إلى جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، والتي خصصت للبرنامج الأولوي المذكور، مؤكدا أن البرنامج الأولوي سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي وفق رؤية واضحة من 2020 إلى 2027.

واعتبر رئيس الحكومة أن التوفر على برنامج طموح تم تدقيقه والمصادقة عليه أمام الملك، حيث سيمكن مثلا من الزيادة من عدد السدود الكبيرة من 145 سد كبير حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، ثم بعد ذلك زيادة 20 سدا كبيرا في أفق 2027، لتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبئة من مياه الأمطار.

وبالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، تحدث رئيس الحكومة، عن ارتفاع عددها في المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة.

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وكان الملك محمد السادس، أصر خلال ترأسه أول أمي الثلاثاء، جلسة عمل بالقصر الملكي بمراكش، تعليماته لتفعيل البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أنّ الوزراء عبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعزيز أخنوش ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الوافي لفتيت ووزير الداخلية، تقدموا بعروض حول البرنامج أمام الملك محمد السادس.

وأعطى الملك، تعليماته قصد العمل على تفعيل البرنامج، والذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.