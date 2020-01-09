الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يشيد بالموقف المغاربي الموحد في ملف ليبيا

بعد أول تعليق رسمي للمغرب بخصوص مستجدات الوضع في ليبيا، يوم الثلاثاء الماضي، الذي أكد فيه الرفض التام لأي تدخل عسكري في الملف الليبي، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش على أهمية الموقف الموحد للدول المغاربية كخطوة إيجابية نحو تفعيل الدور المغاربي في هذا الملف.

وأشاد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، في بلاغ صحافي، بموقف الدول المغاربية، الرافضة للتدخلات الأجنبية، والعسكرية، الرامية إلى تحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بالوكالة، كما أوضح أن هذه التدخلات الخارجية لن تزيد سوى في تعميق الأزمة الليبية.

واعتبر الطيب البكوش، أن “أي تدخل خارجي قد يهدد استقرار الأوضاع السياسية، والإنسانية في ليبيا، من شأنه أن يعرقل استتباب السلم، والأمن في المنطقة المغربية”.

ودعا الأمين العام إلى “ضرورة تغليب الحوار، والحلول السياسية لتسوية الأزمة داخل الفضاء المغاربي، مؤكدا أن الحل في البلاد يكون سياسيا، ومغاربيا، وإفريقيا بدعم أممي”.

وكان المغرب قد وجه، في الأيام القليلة الماضية، نداء إلى حسن التقدير، وضبط النفس، واحترام الوحدة الترابية لليبيا، ومصلحة الشعب الليبي، وهو ما اعتبره مسؤولية المجتمع الدولي ككل.