رئيس مقاطعة السواني: مركز الإدمان “كاسباراطا” أصبح بناية شبحا واستغرب من لغياب مسؤول وزارة الصحة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال أحمد الغرابي، رئيس مقاطعة السواني بطنجة، إن مركز الإدمان، الموجود في منطقة “كاسابراطا” أصبح بناية شبحا، لا يستفيد منه مدمنو المخدرات، الذين أرادوا الحصول على فرصة علاج.

واستغرب الغرابي في تصريح لـ”اليوم 24″، من تَغَيب مسؤول وزارة الصحة عن أشغال الدورة العادية للمجلس، المنعقدة، أول أمس الثلاثاء، دون مبرر، ما اعتبره تهربا واضحا من الإجابة عن مجموعة من الإشكالات، التي يعانيها المركز، وإيجاد حلول واقعية.

وأضاف الغرابي أنه أبلغ احتجاجه إلى والي جهة الشمال، متحدثا عن “اللامبالاة، التي ينتهجها مسؤول وزارة الصحة”، وطلب منه إيجاد حلول جدرية في الموضوع.