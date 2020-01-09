الاتحاد الأوروبي يتمسك بالاتفاق النووي مع إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دافع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، عن الاتفاق النووي المبرم مع إيران، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوروبا، إلى الانسحاب منه، إلا أنه حذر إيران من القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، دعا ميشال إلى خفض التصعيد في التوترات بعد أن شنت طهران هجمات صاروخية على قواعد عسكرية أميركية في العراق، ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في العراق، الأسبوع الماضي.

وتسعى الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إنقاذ الاتفاق الذي بدأ في الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/ مايو 2018، وإعادة فرضها العقوبات على طهران.

وقال ميشال إن الاتفاق "كان إنجازا مهما بعد عشر سنوات من المفاوضات الدولية المكثفة، ولا يزال أداة مهمة للاستقرار الإقليمي"، بحسب نص لمكالمته أصدره مكتبه.

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وجاء في البيان أن ميشال أكد أن "الاتحاد الأوروبي له مصالحه ورؤيته"؛ لا أنه قال لروحاني إن على ايران "تجنب القيام بأعمال لا يمكن العودة عنها".

وبحسب البيان، أعرب ميشال عن استعداد الاتحاد للاتصال بجميع الأطراف لتخفيف التوتر في المنطقة، بدوره، قال روحاني إن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً مسؤولاً ومساهما في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويأتي التحذير بعد إعلان طهران أحدث خطواتها بالعودة عن التزاماتها بموجب الاتفاق. وارتفع التوتر بين واشنطن وطهران، عقب قيام القوات الإيرانية، فجر الأربعاء، بإطلاق صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في محافظتي الأنبار وأربيل العراقيتين؛ ردا على اغتيال سليماني.