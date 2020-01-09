"نتفليكس" تسحب فيلم ساخر عن المسيح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقّع، مؤخرًا ، ما يقارب مليونا برازيلي، على عريضة، تمنع منصة بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس"، من عرض فيلم "الإغواء الأول للمسيح"، الذي يصور المسيح مثلي الجنس، والذي أطلق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان الفيلم من ضمن مجموعة كوميدية برازيلية تحمل اسم "بورتا دوس فندوس"، والتي تبلغ مدته 46 دقيقة، الذي صور المسيح، مثلي الجنس، مما دفع الكثير من المعارضين لتوقيع عريضة، معتبرين أن في ذلك إساءة إلى المسيح.

وأصدر القاضي البرازيلي، بينيدكتو أبيكير، أمس الأربعاء، أمرًا يجبر "نتفليكس" على سحب الفيلم، مشيرًا إلى أن سحب الفيلم سيهدئ من غضب المعترضين، إلى حين تمكّن المحكمة من النظر في الدعوى التي رفضتها الجمعية الكاثوليكية( Don Bosco Center for Faith and Culture) ضد الفيلم.