عاجل.. التحالف الدولي يعلق أنشطته في العراق

الخميس 9 يناير 2020

صورة أرشيفية

قرر التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الخميس، تعليق أنشطته العسكرية في العراق وتركيز جهوده على حماية القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف جنوده، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.



وأضاف التحالف الدولي، بيان أصدره اليوم، ننتظر توضيحا حول تأثير قرار البرلمان العراقي بشأن تواجد القوات الأجنبية على بقائنا في العراق.

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وشدد مندوب إيران في الأمم المتحدة أن قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وقال في رسالة وجهها، الأربعاء، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، اعتبر فيها "الإجراء الأمريكي باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بأنه عمل إرهابي".

وأكد أن عملية قصف "عين الأسد" جرت وفق أهداف عسكرية دقيقة وذكية، وفي الوقت ذاته لم تلحق أي أضرار بالمدنيين والممتلكات غير العسكرية في المنطقة.