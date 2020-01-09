شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي لوزير الخارجية التركي : نرفض «الحرب بالوكالة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس على أهمية العمل والتنسيق المشترك لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، مشددا على رفض مبدأ الحرب بالوكالة وأن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي بلد مجاور.

وطالب الرئيس صالح ، خلال استقباله مولود تشاووش أغلو وزير الخارجية التركي بـ "ضرورة توحيد الجهود الرامية بين جميع الاطراف لمعالجة الأزمات الحالية وضبط النفس والتهدئة من أجل أن تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والرفاهية"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي دعم "تركيا لسيادة واستقرار العراق وضرورة تخفيف التوتر المتصاعد والركون إلى الحوار البنّاء للتعامل مع الأوضاع الحسّاسة التي تمر بها المنطقة حالياً".