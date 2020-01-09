شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تخفض إنتاج الفحم لدعم الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

قررت إندونيسيا خفض انتاج مناجم الفحم، وذلك بعدما ألقى الإنتاج والتصدير القياسيين العام الماضي، من أكبر منتج للفحم حول العالم، بثقله على الأسعار وإيرادات الدولة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية عارفين تسريف اليوم الخميس إن الحكومة حددت سقف الإنتاج عند 550 مليون طن هذا العام، أي بأقل بنسبة 9.8% عن مستوى إنتاج العام الماضي الذي وصل إلى 610 مليون طن.