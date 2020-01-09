شكرا لقرائتكم خبر عن السفن الصينية تغادر المياه الإقليمية لإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الجيش الاندونيسي اليوم الخميس، أن ثمة سفن صيد وسفن تابعة لخفر السواحل الصيني، غادرت المياه الواقعة قبالة جزر ناتونا الإندونيسية بعد أن تعهد الرئيس جوكو ويدودو بتطبيق الحقوق البحرية لبلاده، أثناء زيارة قام بها للمنطقة.
وقامت إندونيسيا بنشر أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف - 16" وأربع سفن حربية، بعد أن رفضت عشرات السفن الصينية مغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، الواقعة قبالة الجزرالواقعة في المنطقة الجنوبية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي .
وقال سيسريادي، المتحدث باسم القوات المسلحة الاندونيسية: "من ملاحظتنا الجوية، لم تظهر سفن صيد صينية في مياه ناتونا."
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