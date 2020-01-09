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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سجن كويتي دعا لمسابقة تصوير سيقان النساء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بسجن مواطن كويتي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفته للآداب العامة بعد دعوته من خلال مقطع فيديو مصوَر إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء قبل أكثر من شهرين.
ونقلا عن حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة بقيمة 200 دينار (660 دولارا)، بالرغم من نفيه سابقا الاتهامات الموجهة إليه وتأكيده أن الفيديو خاص وليس للعامة وقد تم حذفه لاحقا.
وتعود أصول القضية إلى مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حيث دعا المواطن من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.
وأثارت المسابقة آنذاك حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب لاستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.
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