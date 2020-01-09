المحافظ بشير خضر: من لديه مشكلة مع مصرف يمكنه اللجوء إلى القضاء

أعلن ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​، أنه يرفض "أي انتهاك تتعرض للمصارف وأي اعتداء على موظفيها".

وخلال جولة على فروع ​المصارف​ في بعلبك، أشار خضر الى أنه "لا علاقة لموظفي المصارف بمشاكل وإجراءات ​القطاع المصرفي​، والموظف ليس كبش محرقة، وأن منطقة ​بعلبك الهرمل​ أثبتت خلال ​الأزمة​ أنها أفضل من سائر المناطق اللبنانية،لعدم حصول أي اعتداء على مصرف".

وأعلن أنه من واجبه كمحافظ "حماية الأملاك العامة والأملاك الخاصة، وفروع المصارف هي أملاك خاصة من واجباتنا تأمين الحماية لها"، مؤكدا في الوقت عينه أن "المودع هو صاحب حق، ولكن إذا كان لديه أي مشكلة مع المصرف يمكنه اللجوء إلى ​القضاء​، الذي بت بالعديد من القضايا على وجه السرعة لأصحاب الحقوق من المودعين".

وأشار إلى أن "الحل لا يكون ب​العنف​ أو بالتهديد، بل عند القضاء".

