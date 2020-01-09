الخازن: تلمسنا من البطريرك الراعي إستياءه من التأخر في تشكيل الحكومة

اشار النائب فريد هيكل الخازن الى ان المواطن اللبناني وصل الى حالة يرثى لها فالوضع الإقتصادي والمعيشي وصل الى ​القاع​.

ولفت الخازن في تصريح له من ​بكركي​ بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي، الى انه لا بد من التشاور مع البطريرك والبحث في كيفية إنقاذ الوضع، اضاف "تلمسنا من البطريرك الراعي إستياءه من التأخر في تشكيل الحكومة، والجميع يعلم أن التأخر في تشكيل الحكومة سببه الطمع والجشع والمحاصصة".

ودعا الخازن كل القوى السياسية لتجاوز الخلافات والصراعات السياسية ووضع مصلحة لبنان العليا فوق كل الاعتبارات الاخرى، كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب الى الاسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين توحي بالثقة.

ورأى ان الحرب اللبنانية كانت أسهل من ما يحصل اليوم فالناس لم يعد بإستطاعتها الدخول الى المستشفى أو تأمين طعامها.