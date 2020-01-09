عطاالله: علامات نهاية الأزمنة أن ينصب السارق نفسه قاضيا

اعتبر وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطاالله​ أن "من علامات نهاية الأزمنة أن ينصب العميل السارق والخائن و​الفاسد​ نفسه حكما وقاضيا يطلق الأحكام ويصنف الأشخاص ويقيم الوطنيين ويقلل من تألق من، على عكسه، نجحوا في المهمات التي تولوها"، مضيفا :"لقد حان وقت إزاحة هؤلاء المتعجرفين من الصورة لانقاذ وطننا مما إرتكبت أيديهم".

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