أنور الخليل: ما قاله رئيس مجلس النواب أمس لم يتغير بتاتاً عن السابق

أكد النائب في ​كتلة التنمية والتحرير​ ​أنور الخليل​، على ان ما قاله رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لم يتغير بتاتاً عن حديثه مع الرئيس المكلف ​حسان دياب​ يوم بدء الاستشارات غير الملزمة.

وفي تصريح له، أشار الخليل إلى أن بري طلب منه التكلم خلال اجتماع كتلة التنمية والتحرير مع رئيس الحكومة المكلف، بصفته امين عام الكتلة.

وأعاد الخليل نشر رسالته الى رئيس الحكومة المكلف، التي تضمنت رأي الكتلة بأنها لا تريد شيئاً لها وأن المطلوب بعد التكليف هو "ان تنصبَّ كل الجهود لتشكيل حكومة طوارئ انقاذية من الازمة الخانقة الاقتصادية والمالية، خصوصاً ان استمرارها سيرتب مخاطر كبرى على ​لبنان​"، داعيا الى تمثيل جميع الأطراف بالإضافة الى الحراك.

واستغرب الخليل التحليلات الإعلامية التي تتحدث عن تبدل موقف رئيس مجلس النواب في لقاء الأربعاء أمس، مؤكدا أن بري "ثابت بموقفه قبل الاستشارات وخلالها والبارحة امام النواب، لا في المعطيات الداخلية ولا الخارجية".