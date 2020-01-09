الشيخ حسن بعد لقائه السفير البابوي بلبنان: ليتحلى الجمي بقيم السلام والمحبة

استقبل شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، ​السفير البابوي​ في ​لبنان​ المونسنيور جوزف سبيتري، حيث نقل الاخير رسالة من الحبر الأعظم ​البابا فرنسيس​ بمناسبة "اليوم ​العالم​ي للسلام" تضمنت رؤيته للسلام كمسيرة رجاء وحوار ومصالحة وتوبة بيئية، ومفهوم ​السلام​ من خلال الشركة الأخوية.

بدوره شكر الشيخ حسن الحبر الأعظم على "راسالته القيّمة حول السلام والذي يتوق اليه كل أبناء وطننا والعالم، خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها مجتمعاتنا على مختلف المستويات، وبأن يتحلى جميع أبناء الأرض بقيم السلام و​المحبة​ والاخوّة الحقيقية المبنية على أسس من الحوار المشترك والثقة المتبادلة، بعيدا من كل اشكال الانقسامات والتفرقة ومخططات ​العنف​".