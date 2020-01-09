دريان: يجب إيجاد حل عاجل وإنقاذي للوضع السياسي والاقتصادي اللبناني

دعا مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، امام زواره "المسؤولين الى إيجاد حل عاجل وإنقاذي للوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الذي وصل اليه الوطن والمواطن"، مؤكداً ان "الساحة اللبنانية اليوم تعيش حالة دقيقة وصعبة للغاية وتحتاج الى عناية فائقة في معالجة ​الأزمة​ التي يمر بها لبنان واتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لمصلحة لبنان واللبنانيين الذين يئنون ويعانون من المشاكل الحياتية والمعيشية والاجتماعية المتراكمة".

واستقبل دريان ​السفير البابوي​ في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتاري، حيث قدم الأخير رسالة قداسة ​البابا​ حول ​السلام​، ويتحدث البابا بهذه الرسالة عن "الحاجة الى تخطي الخوف المتبادل لكي نستطيع ان نحقق السلام من خلال الحوار والتضامن، واعتقد بأن هذه الرسالة هي رسالة مهمة وجميلة للبنان، ونحن نصلي للبنان ولكل ​الشعب اللبناني​ لكي يتخطى هذه المحنة عبر تضامن أبنائه مع بعضهم البعض".