محتجون اغلقوا شركة كهرباء صيدا اعتراضا على التقنين

نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاما امام شركة الكهرباء في ​مدينة صيدا​ احتجاجا على انقطاع ​التيار الكهربائي​، وزيادة ساعات التقنين". وتم اغلاق أبواب المؤسسة وإخراج الموظفين تلافيا لأي صدامات.

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