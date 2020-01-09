شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: احتفالات مصر بعيد الميلاد كشفت للعالم وحدة وتماسك المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن احتفالات مصر بالعام الجديد وبعيد الميلاد هذا العام المستمرة على مستوى الجمهورية كشفت للعالم كله مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها الاحترام الكامل والتطبيق الحقيقي لنصوص الدستور والقوانين المصرية التي رسخت لمفهوم الدولة المدنية وتطبيق مبدأ المواطنة ليس للمصريين فقط الذين يعيشون على أرض مصر إنما ايضا لضيوف مصر من السياح من مختلف دول العالم وضيوف مصر من الأشقاء العرب الذين جاءوا اليها من الدول المجاورة هربا من الاوضاع المأساوية داخل دولهم.

وقال " حسب الله " في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الحقيقة الثانية تتمثل في وحدة وتماسك المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية ووقوفهم صفا واحدا ومعهم كل من يعيشون على أرض مصر الطاهرة خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة، الأمر الذي تجلى فى توافد كل المصريين والسياح وضيوف مصر من الدول المجاورة إلي مختلف الكنائس بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، أن الحقيقة الثالثة تتمثل فى وجود 100 مليون مصرى نجحوا بالتعاون مع صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية فى حماية دور العبادة وحماية جميع مؤسسات الدولة مما جعل مصر واحة للأمن والاستقرار واستمتع الشعب المصرى العظيم وضيوفه من السياح والأشقاء العرب فى قضاء أحلي الايام احتفالا بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.