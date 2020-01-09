شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الأولية للمرشحين بانتخابات الجيزة وملوى بمجلس النواب بينهم أبو العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم لجان تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، القائمة الأولية للمرشحين، وذلك بالدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة "دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، لـ ”الخليج 365”، انه تقدم 5 مرشحين للانتخابات على مقعد الجيزة، بينما تقدم 6 مرشحين على مقعد ملوى بالمنيا.

وأضاف الشريف، انه تقدم بأوراق ترشحه بدائرة الجيزة كل من، رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وهشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد، ومجدى السيد السيد ياسين، وزكى عباس عبد الظاهر أبو بكر.

كما تقدم بأوراق ترشحه بدائرة ملوى بالمنيا كل من، عبدالله محمد عبدالله خليفة ، وأحمد جمال أحمد موسى ، وزاهر ناجح زاهر قلينى ، وأسامة عبد الشكور حمزة ، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد.

وأشار الشريف إلى أنه سيتم الاعلان عن القائمة الأولية للمرشحين اليوم، ثم تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشرها فى جريدتين واسعتين الانتشار ، وتبدأ بعدها مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية لمدة 5 أيام ، ثم تعلن بعدها الهيئة القائمة النهائية للمرشحين.

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وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا ، منذ الأول من يناير الجارى ، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردى أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير فى الداخل، لوفاة شاغلى المقعدين

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه فى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الخارج يومى الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل فى الخارج، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.