قبل رحيله للسعودية.. الجامعة تعاقب أولمبيك آسفي

عائشة مجيب – صحفية متدربة
أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارات في حق مجموعة من الفرق الوطنية.
ونشرت الجامعة الملكية المغربية بلاغا رسميا للعقوبات التي اتخدتها اللجنة المركزية بعد اجتماعها.
وتم تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 20 ألف درهما بسبب استعمال أنصاره للشهب الاصطناعية، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، في المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير.
يشار إلى أن القرش المسفيوي سيحل ضيفا على فريق الإتحاد السعودي، على أرضية ملعب الملك عبد الله بجدة، الأربعاء القادم، برسم ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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