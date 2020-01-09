بسبب إقامته في السعودية.. مدرب برشلونة ينتقد النظام الجديد لكأس “السوبر”

عائشة مجيب – صحفية متدربة

انتقد مدرب فريق برشلونة أرنستو فالفيردي النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الاسباني في كأس السوبر الاسباني.

وعبر فالفيردي عن قلقه من إقامة بطولة السوبر الاسباني خارج الديار الاسبانية، خلال تصريحه في الندوة الصحفية التي سبقت لقاء فريقه بأتلتيكو مدريد، حيث قال: ” أن الكرة الآن أصبحت كالتجارة هدفها البحث عن الربح، وهذا ماوقع النسخة الماضية من كأس السوبر الاسباني حينما لعبنا بالمغرب ضد اشبيلية”.

Advertisements

وأضاف فالفيردي أنه ضد النظام الجديد الذي يقضي بمشاركة أربعة فرق لأول مرة في تاريخ المسابقة، علما أن النظام القديم يعرف مشاركة بطل الدوري الاسباني وبطل الكأس.

وتحتضن مدينة جدة السعودية مسابقة السوبر الاسباني بنظامها الجديد، حيث حجزت يوم أمس ريال مدريد بطاقة عبورها لنهائي البطولة بعد تغلبها على فلنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يشار إلى أن ستجرى اليوم مباراة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، على الساعة السابعة مساء، على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة”.