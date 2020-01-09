بعد الهروب من اليابان.. لبنان يصدر قرار “منع السفر” بحق رجل الأعمال كارلوس غصن

أصدر القضاء اللبناني قبل قليل، قرارا بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن “النشرة الحمراء” الصادرة بحقه عن الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن “النيابة العامة التمييزية أصدرت قرارا بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية”، علما أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.

واستدعت النيابية العامة التمييزية أمس الأربعاء، كارلوس غصن، للمثول أمامها اليوم، بعد وقت قصير من مؤتمر صحافي مطول عقده في بيروت، هو الأول له منذ فراره من اليابان، ندد فيه بما وصفه بعملية “تواطؤ” ضده بين شركة “نيسان” والادعاء العام الياباني، مؤكدا أنه سينصرف في الفترة المقبلة إلى “تبرئة” ساحته من الاتهامات التي وجهت إليه.

وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات غصن، متهم ا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل “منحاز” و”غير مقبول”، بينما حضته وزيرة العدل اليابانية على العودة وعرض قضيته أمام المحكمة.

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ووجه القضاء الياباني الى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.

وتتعدد الروايات حول رحلة هروبه المثيرة للجدل، إلا أن السلطات اللبنانية تعتبر أن غصن دخل لبنان بصورة “شرعية”، مشيرة الى أنه استخدم جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.