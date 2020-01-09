حدراف يرفض مناقشة عرض الدفاع الجديدي ويقترب من الرجاء

اقترب زكرياء حدراف، القادم من تجربة قصيرة في الدوري السعودي رفقة نادي ضمك السعودي، اقترب من الانتقال إلى فريق الرجاء البيضاوي، فريقه السابق، من أجل تعزيز خطه الأمامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأخضر، فإن النادي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب من أجل إعادته للوازيس من جديد، بعد أن قضى موسمين مع الرجاء، ساهم فيهما بتتويجه بكأس الكاف وكأس العرش.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه بقي الاتفاق فقط على بعض الجزئيات قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان حدراف، قد غادر الرجاء الصيف الماضي رفقة زميله محسن ياجور، في اتجاه السعودية، حيث خاضا تجربة لم تكن ناجحة رفقة ضمك السعودي.

جدير ذكره، أن الدفاع الحسني الجديدي دخل على خط التفاوض مع حدراف من أجل استعادته أيضا، غير أن اللاعب فضل العودة الرجاء.