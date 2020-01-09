"تويتر" يحدد من يستطيع الرد على التغريدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر موقع "تويتر"، اليوم الخميس، ميزة جديدة، تتيح المستخدمين تحديد من يستطيع الرد على التغريدات.

وأعلنت مديرة إدارة المنتجات في موقع "تويتر"، سوزان شي، خلال حديثها في معرض في لاس فيغاس، أمس الأربعاء، عن بعض التغييرات الذي سيصدرها موقع "تويتر"، وأثار الجدل فور الكشف عنه، كميزة تحديد من يستطيع الردّ على التغريدات.

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، إن "تويتر" سيضيف خاصية جديدة، وهي إتاحة استخدام "مشاركون في المحادثة"، والتي بدورها ستتيح المستخدمين في تحديد من يستطيع الرد على المنشورات. إذ يضغط المستخدم على نقرة الإعدادات. عندها ستظهر أربعة خيارات؛ "جلوبال"، "جروب"، "بانيل"، و"ستيتمينت". بحيث أن ضغطة "جلوبال" ستسمح لأي شخص على "تويتر"، الرد على منشور المستخدم، بينما نقرة "جروب" (المجموعة)، تسمح فقط لأشخاص يتابعه المغرد أو الذي يذكره في تغريدته، بينما النقاش على التغريدة، مخصص للمذكورين في التغريدة فقط، أما البيان لا يمكن الرد عليه.

من (تويتر)

وأثار إعلان شركة" تويتر"، جدلًا حول الميزة الجديدة، إذ اعتبر مغرّدون من حول العالم أنّ ذلك يجعل "تويتر" أقرب إلى "فيسبوك"، وأنّه سيساهم في انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي لا يمكن الرد عليها لدحضها على الموقع. وعن ذلك، قالت شي إنّ "الديناميات التي نعتقد أنّها ليست صحيّة هي بالتأكيد جزء من تفكيرنا"، موضحةً أنّ القدرة على اقتباس التغريدة "quote retweet" قد تكون حلاً في هذا الإطار.

ويعمل "تويتر" على ميزات أخرى، بينها "ثريدينغ" أو سلسلة التغريدات والتي تضع المحادثة على شاشة واحدة. كما يعمل الموقع على ميزة "متابعة المواضيع" التي تعتمد على بيانات المستخدمين وما يتابعونه أصلاً لترجيح مواضيع لمتابعتها. هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين ميزة القوائم "lists" وتخصيص صفحةٍ لها.