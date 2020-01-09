جدل حول أرقام مبيعات هاتف "سامسونج" الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارت شركة "سامسونج" جدلًا، مؤخرًا، بسبب تضارب أرقام مبيعاتها لأول هاتف ذكي قابل للطي في العالم "جالاكسي فولد".

وأعلن رئيس الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، يونغ سوهن، أواخر العام المنصرم أن شركته باعت نحو مليون جهاز "جالاكسي فولد"، وهو يعتبر رقم مبيعات جيد، نظرًا إلى سعر الهاتف الباهظ والبالغ 1980دولارًا. لكن "سامسونغ" نفت في وقت لاحق تلك المبيعات، مشيرة إلى أن سوهن ربما قد يكون أعطى بيانات "مربكة"، وذلك وفقا لما ذكر موقع "mashable" المتخصص بالأخبار والتقارير التكنولوجية.

وأوضح الموقع أن الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "سامسونج"، كوه دونغ جين، أعلن رقمًا مختلفًا بشدة لوكالة أنباء يونهاب الكورية.

وقال كوه خلال مؤتمر صحفي في لاس فيغاس، أمس الأربعاء، إن "أعتقد أننا بعنا ما بين 400 ألف إلى 500 ألف هاتف ذكي من نوع "جالاكسي فولد"، مما جعل موقع "ماشابل" يعلق على دقة الرقم الجديد أيضا، لأن هناك فارق كبير يتمثل في 100 ألف جهاز بين الرقمين. كما أن تلك التصريحات قلصت المبيعات من مليون إلى أقل من نصف ذلك الرقم.

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ويرى موقع "ماشابل" أن هذا الرقم المنخفض للمبيعات لا يزال إيجابيا، نظرًا للظروف التي بها مرت بها "سامسونج" وتأجيلها لإطلاق الهاتف مرات عدة، ناهيك عن سعره الباهظ الذي يقارب ألفي دولار.

وبحسب تقارير إعلامية تخطط "سامسونج" لإطلاق هاتف قابل للطي أرخص سعرا في شباط/ فبراير المقبل، كما أنها ستطرح إصدار أفضل من "جالاكسي فولد" في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تلاقي "سامسونج" منافسة كبيرة مع شركات أخرى تعتزم إطلاق هواتف قابلة للطي، لا سيما من قبل شركة "هواوي " الصينية.