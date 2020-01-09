الحوثية تستحدث الأنفاق وحفر الخنادق شرق التحيتا جنوب محافظة الحديدة

الخميس 9 يناير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

قامت مليشيات الحوثي بإستحداث الأنفاق وحفر الخنادق التي تمتد من المزارع وبمسافات طويلة تصل إلى داخل منازل المواطنين شرق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



حيث قامت المليشيات بحفر الأنفاق والخنادق التي امتدت لمسافات طويلة بمحاذاة الطرقات، ومن المزارع إلى داخل منازل المواطنين الذين هجرتهم مليشيات الحوثي وتمترست بداخلها.

وتصعد مليشيات الحوثي في أكثر من منطقة جنوب الحديدة بتفجير الوضع عسكرياً ، في سعي منها لنسف الهدنة والقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.