- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستحدث الأنفاق وحفر الخنادق شرق التحيتا جنوب محافظة الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 9 يناير 2020
صورة أرشيفية
قامت مليشيات الحوثي بإستحداث الأنفاق وحفر الخنادق التي تمتد من المزارع وبمسافات طويلة تصل إلى داخل منازل المواطنين شرق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
حيث قامت المليشيات بحفر الأنفاق والخنادق التي امتدت لمسافات طويلة بمحاذاة الطرقات، ومن المزارع إلى داخل منازل المواطنين الذين هجرتهم مليشيات الحوثي وتمترست بداخلها.
وتصعد مليشيات الحوثي في أكثر من منطقة جنوب الحديدة بتفجير الوضع عسكرياً ، في سعي منها لنسف الهدنة والقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستحدث الأنفاق وحفر الخنادق شرق التحيتا جنوب محافظة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.