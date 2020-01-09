شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة شرق الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي قصف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة، التي تقع في إطار مراقبة نقاط ضباط الإرتباط التي تقع تحت رقابة الأممية المتحدة لعملية وقف إطلاق النار بالمدينة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة التي تقع تحت مراقبة نقطة الإرتباط الأولى المتواجدة بالقرب من مستشفى 22مايو في شارع الخمسين مستخدمة قذائف RBG بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر، أن المليشيات إستهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة في كيلو10 التي تخضع لمراقبة نقطة الإرتباط الأولى الواقعة على خط كليو16 بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وإنتهاكاتها لمواقع القوات المشتركة التي تقع تحت مراقبة نقاط ضباط الإرتباط التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية بالحديدة.

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