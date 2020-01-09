ورشة عمل بسيئون لتقييم الأداء وتحديد الاتجاهات العامة للأعوام 2020- 2022

الخميس 9 يناير 2020

بدأت يوم أمس بمدينة سيئون في محافظة حضرموت ورشة عمل لتقييم أداء السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء للعام 2019م وتحديد الاتجاهات العامة للأعوام 2020- 2022م.



وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري بأن هذه الورشة تأتي في اطار اهتمام قيادة السلطة المحلية لرفع مستوى أداء وحدات وهياكل السلطة المحلية على مستوى المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والوحدات الاقتصادية وادارات الديوان وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استقرارها .

بدوره استعرض وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي والمدير العام للتخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء عبدالله بن نصر تقرير مختصر عن مستوى تنفيذ أداء تلك المشاريع خلال العام المنصرم.

وتهدف الورشة خلال الفترة من 8 – 28 من شهر يناير الجاري الى تعزيز مستوى الأداء في هياكل السلطة المحلية والهياكل التابعة للمديريات على مستوى الوادي والصحراء من خلال تقييم الأداء للأعوام الماضية وتحديد الاتجاهات العامة وترتيب أولويات على المدى القصير والمتوسط.

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وتستهدف الورشة كل من مديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية الخدمية والمالية والتخطيط بالوادي والصحراء واداراتها ، وأمناء عموم المجالس المحلية.

وتتركز محاور الورشة تقييم الأداء المؤسسي والتنظيمي لهياكل السلطة المحلية سلبا وايجابا وتحديد التحديات والصعوبات التي تواجه العمل المؤسسي في مختلف الوحدات والهياكل الادارية ، وكذا تقييم ومراجعة الآلية التنفيذية في اختيار وتنفيذ المشروعات وتصحيح الاختلالات.

كما تناقش الورشة الاتجاهات العامة وتحديد الاجراءات والمتطلبات التنفيذية لرسم وتحديد الاطار العام على المدى القصير للعام 2020م والمتوسط للثلاثة السنوات القادمة ، اضافة الى تقييم ومراجعة التدخلات الممولة من السلطة المحلية بالوادي والمحافظة والمركزية ، وتدخلات شركاء التنمية المحليين والدوليين وتنسيقها مع الجهات الرسمية وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.

حضر افتتاح الورشة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي .