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لقاء بسيئون يناقش تعزيز النشاط السياحي بوادي حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 يناير 2020

 ناقش لقاء برئاسة  وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم تعزيز النشاط السياحي وحركة السياحة بمديريات الوادي والصحراء  .

 

وأشاد الوكيل الكثيري بالجهود التي يبذلها كوادر مكتب وزارة السياحة بوادي حضرموت والصحراء لتنفيذ خطط العمل وكذا النزول الميداني لمراقبة التزام المنشآت السياحية باللوائح والتشريعات المنظمة للعمل السياحي .

 

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داعيا الى الاستفادة حركة مطار سيئون الدولي كمنفذ جوي لليمنيين في انعاش الحركة السياحية وتسخير الامكانيات المتوفر والمتاحة في ابراز الموروث الشعبي والتراثي  .

 

و في اللقاء استعرض مدير عام مكتب السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف سير العمل بمكتب السياحة بوادي حضرموت والصحراء والخدمات التي يقدمها المكتب للمنشآت السياحية في كافة مديريات الوادي والصحراء ، الى جانب التنسيق مع الوكالات السياحية في جذب السياح لمحافظة حضرموت والاماكن السياحية بعموم الوطن .

 

متطرقا الى الجهود التي يبذلها المكتب في تنفيذ خطة العمل والنزول الميداني التي يقوم بها المختصين لمراقبة تقييد المنشئات باللوائح والتشريعات المنظمة لعملها السياحي .

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