شكرا لقرائتكم خبر عن الجعفري يلتقي مكتب مدير الصناعة والتجارة بالمهرة والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 التقى وكيل أول محافظة المهرة، مختار بن عويض الجعفري، مدير عام التجارة والصناعة عبدالله خودم، لمناقشة أوضاع وأنشطة المكتب وتوجهات وخطط العام الجديد 2020م

وبحث اللقاء تكليف مكتب التجارة والصناعة لفحص المواد الغذائية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي، لمحافظة المهرة. Advertisements واطلع الجعفري على موازنات مكتب التجارة والصناعة للعام الجديد 2020 وآليات تنشيطها في المديريات. وأشاد الوكيل بجهود مكتب التجارة والصناعة في العام الماضي ونشاطها المتميز في المديريات وإنشاء موقع الكتروني وإصدار مجلة تجارية خاصة بمكتب التجارة والصناعة.

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