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نيمر يناقش مع رئيس المؤسسة العامة للمياه وضع المؤسسة بالمهرة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 يناير 2020

ناقش أمين  عام محلي المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، مع رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالجمهورية الأستاذ علي سالم عسكر  أوضاع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة بحضور وكيل أول المحافظة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري  ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان.

 

وأكد بن نيمر على ضرورة حل مشكلتي المياه والصرف الصحي بالمحافظة  ودراسة مشاريع استراتيجية للبنى التحتية بالمحافظة ووضع الحلول المناسبة.

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وأشار المهندس سالم العبودي وكيل القطاع الفني بالمحافظة  إلى ضرورة إيجاد  حلول جذرية  للصرف الصحي وذلك بسبب توافد النازحين من جميع محافظات اليمن إلى المهرة أدى  إلى ضغط  على السلطه المحلية في توفير الخدمات وكذلك الأعاصير التي ضربت المحافظة .

 

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة  مطر سالم كده.

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