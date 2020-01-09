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شكرا لقرائتكم خبر عن العبودي يلتقي اللجنة الأهلية في منطقتي ضبوت وهروت بالمهرة والان مع التفاصيل
الخميس 9 يناير 2020
التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، بمعية مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان ، اللجنة الأهلية بمنطقتي ضبوت وهروت وذلك لمناقشة سبل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتطرق اللقاء، الى مناقشة إمكانية بناء المركز الصحي المدرج ضمن موازنة 2019 والذي تم تحديد موقعـه من قبل الأهالي ، وكذا إمكانية وضع الآليات لتوصيل خدمة المياه لمنطقتي ضبوت وهروت بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة.
ووقف الوكيل العبودي أمام اهم الأحتياجات الأساسية في منطقتي ضبوت وهروت والمقترحات العاجلة في حل أبرز قضايا الأهالي والمعالجات الجذرية لحلها ومستوى توفر الخدمات والجهود لتوفير القدر الممكن من الخدمات وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأشار الوكيل العبودي إلى أن مشروع المياه يحتل أولوية فائقة من قبل قيادة السلطة المحلية في إطار حرصها على توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين والتي تحتاج إلى وقوف الجميع من أجل استمرارها.
وشدد العبودي على ضرورة تعاون أهالي المنطقة مع بعضهم بما يخدم المنطقة في حل المشاكل والمعوقات والمشاريع الخدمية فيها لاستمرار تلك الخدمات ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لتلبية متطلبات المواطنين في هذه المناطق.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد والأستاذ عبدالله بخيت كلشات مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الغيضة.
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