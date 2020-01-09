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شكرا لقرائتكم خبر عن بقشان يستقبل المشاركين في مؤتمر IPTC الدولي بالسعودية والان مع التفاصيل
الخميس 9 يناير 2020
استقبل المهندس الشيخ عبدالله أحمد بقشان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية يوم أمس الأول الثلاثاء بمكتبه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الطلاب المبتعثين للمشاركة في مؤتمر IPTCالدولي التابع لشركة أرامكو المزعم إقامته في الظهران بحضور الدكتور عامر بن مرضاح عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت والدكتور سالم بن قديم.
وخلال مراسيم الإستقبال رحب المهندس الشيخ عبدالله بقشان بالحاضرين والطلاب المشاركين في مؤتمر IPTC، منوها على أن يكون الطالب نموذج يحتذى به وصوره حسنه ينقلها عن بلاده في المحافل الاقليمية أو الدولية، موكداً على مواصله دعم المشاريع التنموية في قطاع التعليم ومنها تمثيل الطلاب الجامعيين في المؤتمرات الخارجية.
من جانبهم عبر الطلاب عن عظيم شكرهم وامتنانهم للمهندس الشيخ عبدالله بقشان على دعمه السخي والمستمر لجامعة حضرموت ونادي الطالب الجامعي مقدمين له في ختام مراسيم الإستقبال درع شكر وعرفان على الجهود التي يبذلها لخدمة الطلاب وقطاع التعليم.
الجدير بالذكر أن نادي الطالب الجامعي بحضرموت أقام حفل توديعي للطلاب المشاركين في مؤتمر IPTCالدولي بمدينة المكلا في شهر ديسمبر الماضي.
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