شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة وحشية ضد الإبل في استراليا والان نبدء بالتفاصيل

يتعرض الآلاف من الإبل إلى مجزة وحشية في أستراليا ، حيث يتم إعدامهم بالرصاص من المروحيات، بدعوى أنها تتسبب في الجفاف واستهلاك المياة.

وأمر زعماء السكان الأصليين في أراضي أنانجو بيتجانتجاتجارا يانكونيتجاتجارا، وهي منطقة خاضعة لحكومة محلية في أقصى الشمال الغربي النائي في أستراليا الجنوبية، بتنفيذ عملية الإعدام للسيطرة على قطعان كبيرة من الإبل التي تتصرف بتهور للحصول على المياه، ما أسفر عن الإضرار بالمدن والمستوطنات السكانية.

وقال ريتشارد كينج، المدير العام للمنطقة، اليوم الخميس: "هذه أول عملية إعدام كبيرة في هذه المنطقة".

وصرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم إعدام نحو 1500 رأس من الإبل في اليوم الأول من تنفيذ عملية الإعدام اليوم الخميس، مضيفا أن العملية سوف تستمر على الأرجح حتى عطلة نهاية الأسبوع.