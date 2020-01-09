شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يمنع "غصن" من السفر والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر قضائي لبناني لوكالة الأنباء الألمانية بأن القضاء أصدر قرارا بمنع كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان من السفر للخارج. وجاء القرار بعد مثول غصن أمام الادعاء في قصر العدل في بيروت. ووفقا للسلطات اللبنانية، فإن غصن يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين: أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول - مكتب اليابان والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، أما الملف الثاني فهو على خلفية بلاغات تتهم غصن بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.

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