شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا: الانتخابات البرلمانية في موعدها الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة الانتخابات في غينيا، إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يوم 16 فبراير القادم، على الرغم من تهديد العديد من أحزاب المعارضة بمقاطعتها.

و أوضح رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات أمادو ساليفو كيبي في تصريحات اليوم، أن بلاده قامت بجميع الترتيبات حتى تجري الانتخابات في موعدها.

وتطالب المعارضة بمراجعة القائمة الانتخابية، واستبدال رئيس مفوضية الانتخابات لكي تكون الانتخابات، شفافة على حد تعبيرها.