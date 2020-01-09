صالح لاوغلو: نرفض ان يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على اي بلد مجاور

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، اليوم الخميس، رفض مبدأ الحرب بالوكالة أو ان يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على اي بلد مجاور، مشيراً إلى ضرورة تخفيف التوتر المتصاعد.
وأكد رئيس الجمهورية أهمية العمل والتنسيق المشترك لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، ورفض مبدأ الحرب بالوكالة وان لا يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على اي بلد مجاور.
وشدد صالح، على ضرورة توحيد الجهود الرامية بين جميع الاطراف لمعالجة الأزمات الحالية وضبط النفس والتهدئة من أجل أن تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والرفاهية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق، مشيراً إلى ضرورة تخفيف التوتر المتصاعد والركون إلى الحوار البنّاء للتعامل مع الأوضاع الحسّاسة التي تمر بها المنطقة حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
كما تم، وفقا للبيان، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا المشتركة بين البلدين.
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