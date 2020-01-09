هزة ارضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر تضرب خانقين

وقالت في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "هزة ارضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر ضربت مدينة خانقين"، مبينة ان "الهزة كانت عمق 10 كم من باطن الارض".

وشعر اهالي السليمانية وحلبجة واربيل ومناطق كرميان بالهزة الارضية، فيما لم ترد انباء عن وجود ضحايا بشرية او اضرار مادية.

