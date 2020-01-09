أول رد رسمي من إيران على طلب ترامب بـ'التعاون'

وقال سفير طهران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، بحسب "رويترز"، إن بلاده تعتقد بأن ما وصف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاون "لا يمكن تصديقها" في ظل فرض واشنطن عقوبات على طهران.

وأضاف روانجي في تصريحات صحفية، أن واشنطن "بدأت سلسلة جديدة من التصعيد والعداء تجاه إيران بقتل قاسم سليماني".

وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض مزيداً من العقوبات على طهران، رداً على استهداف صاروخي إيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

وأحجم ترامب في كلمة ألقاها، الأربعاء، في البيت الأبيض عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران.

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وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين والدول الحليفة لأمريكا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا)على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد. وتابع: "علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما".