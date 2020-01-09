بالفيديو الكشف عن اتفاق بين طهران وواشنطن لضمان عدم سقوط ضحايا

تخوف ساد المنطقة خلال الايام الماضية ، تحسبا لما سيكون نوع الرد العسكري الايراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني ، اذ اتخذ عدد من دول المنطقة اجراءات امنية احترازية ، من بينها حلف شمال الاطلسي (الناتو).وجاء الرد الايراني بقصف عدد من القواعد العسكرية الاميركية في العراق ، دون ان يدلي الجانب الاميركي بماهية خسائره المادية والبشرية ، الا ان صحيفة الاندبندنت العربية كشفت عن وجود اتفاق بين واشنطن وطهران ، على ضمان ألا يؤدي الرد الايراني إلى سقوط ضحايا أجانب.

الإندبندنت نقلت ذلك عن مصادر دبلوماسية عراقية قولها إن الرد الإيراني على مقتل سليماني ، كان منسقاً مع الولايات المتحدة عبر وساطة دولة خليجية ، وأن ترتيبات عسكرية اتخذت من الجانبين خلال اليومين الماضيين لضمان ألا يؤدي هذا الرد إلى سقوط ضحايا أجانب.



وبحسب ما اوردته الصحيفة فان الاتفاق يتضمن ، تنفيذ إيران هجوماً صاروخياً محدوداً على عدد من المواقع التي تضم قوات أميركية داخل العراق ، بما يضمن عدم سقوط قتلى من جيش الولايات المتحدة ، فيما قالت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان معظم الصواريخ التي سقطت على مساحات فارغة من مواقع عسكرية عراقية.

وتلت الضربة الايرانية مسارعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اعتبار هجوم بلاده الصاروخي "الرد النهائي" على مقتل سليماني ، وهذا ما فسره مختصون بانه محاولة لاحتواء الموقف وتجنب التصعيد اكثر بين طهران وواشنطن.