صحفيو غزة.. انتهاكات حماس واعتداءات إسرائيل

ما بين اعتداءات الاحتلال وملاحقات سلطات حماس، وجد الصحفيون الفلسطينيون أنفسهم خلال عام 2019، لتسجل ضدهم عشرات الانتهاكات.

وقال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين، لـ"العين الإخبارية"، إن "لجنة الحريات الصحفية في النقابة رصدت 160 انتهاكا من سلطات حماس في قطاع غزة، في حين رصدت 760 انتهاكا وجريمة ضد الصحفيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عموم الأراضي الفلسطينية".



وذكر أن الانتهاكات بغزة تركزت في الربع الأول من عام 2019 خلال تغطية الصحفيين لحراك بدنا نعيش في شهر مارس؛ حيث تعرض الصحفيون لانتهاكات كبيرة من أجهزة الأمن التابعة لحماس بغزة.

وأوضح أن الانتهاكات ضد الصحفيين تنوعت بين اعتداءات الاحتلال وملاحقات سلطات حماس، وشملت 43 حالة اعتقال، و23 اقتحاما لمنازل الصحفيين، و22 استدعاء للتحقيق، و20 حالة اعتداء بالضرب.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، أشار إلى أن غالبيتها تركز في استهداف الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة العودة، وأحدهم الصحفي يوسف الكرنز الذي بترت قدمه اليسرى في قطاع غزة، مؤكدًا توجيه رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين.

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وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين قرر إرسال لجنة للاطلاع على حجم الجرائم خلال شهر فبراير/شباط المقبل.



وأكد أن النقابة تتابع علاج إصابات الصحفيين البليغة والبتر من خلال التعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وقال: "هذه إصابات خطيرة وغير مسبوقة بين الصحفيين ونحن في النقابة نبذل جهودا كبيرة لتقديم العلاج المناسب لهؤلاء الجنود".

ووفق الأسطل؛ فإن تقرير لجنة الحريات الذي صدر، الأربعاء، رصد في عموم الأراضي الفلسطينية 760 انتهاكا منها وقوع 12 إصابة حرجة بالرصاص الحي، و62 إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط، و58 إصابة مباشرة بقنابل الصوت أو الغاز، و78 حالة اختناق بالغاز لصحفيين.

وأشار إلى أن بين الإصابات الخطرة فقدان 4 صحفيين أعينهم، وهم معاذ عمارنة وأحمد اللوح وعطية درويش وسامي مصران، إضافة إلى صحفيين فقدوا جزءا من أطرافهم خلال تغطيتهم الأحداث.

ورصد التقرير احتجاز الاحتلال نحو 39 صحفيا خلال العام الماضي، وتحويل 25 منهم للمحاكم بتهمة العمل الصحفي، حيث لا يزال 20 منهم رهن الاعتقال في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى الحملة الإسرائيلية على الإعلام الفلسطيني في القدس والتي تمثلت في إغلاق المؤسسات الإعلامية، وكان آخرها إغلاق مكتب فضائية فلسطين في القدس، وتنفيذ 30 انتهاكا بحق الصحفيين في المدينة المحتلة.