مذكرة لمكافحة الإرهاب بين "التعاون الإسلامي" و"التحالف العسكري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّع الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء محمد بن سعيد المغيدي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، مذكرة تعاون لتبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.



واستعرض الجانبان، خلال اجتماعهما، اليوم الخميس، بمقر التحالف في الرياض، سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات بين الطرفين.

وأكد المغيدي أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي، رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحليّة والإسلامية والدولية لتنسيق وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.