بابا الفاتيكان يحث واشنطن وطهران على ضبط النفس

حثّ قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الخميس، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على تجنب التصعيد والسعي للحوار وضبط النفس، لتفادي صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف البابا فرنسيس، في خطابه السنوي الذي أصبح يُعرف "بخطاب حالة العالم" والذي يلقيه على السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان، أن التوترات الإيرانية الأمريكية تخاطر بتقويض إعادة إعمار العراق وبنشوب صراع أوسع.

وتوالت ردود الأفعال الداعية للتهدئة، عقب قصف إيران بصواريخ باليستية، فجر الأربعاء، قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا.

فمن جهته أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها القوات الأمريكية.

Advertisements

وكتب في تغريدة: "أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على القوات الأمريكية والتحالف في العراق. الحلف الأطلسي يدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد العنف أكثر".

في فرنسا قال وزير الخارجية جان إيف لودريان، في بيان: "تدين فرنسا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة إيران في العراق ضد مواقع للتحالف الذي يحارب داعش.. الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ندد بالهجمات الإيرانية وقال: يجب ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة"، مضيفا "نبذل كل ما بوسعنا لحماية المصالح البريطانية في منطقة الشرق الأوسط".

ودعت وزارة الخارجية الصينية الطرفين الأمريكي والإيراني إلى التحلي بضبط النفس، موضحة أن تفاقم التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.



كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "الحكمة والضرورة تقتضي تهدئة الأوضاع في المنطقة وخفض التصعيد الذي أصبح ضرورة ملحة".