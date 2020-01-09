الخارجية الهندية: لتجنب السفر "غير الضروري" إلى العراق

حذرت ​وزارة الخارجية​ في ​الهند​ مواطنيها السفر إلى ​العراق​ اذا كان "غير الضروري".

وأعلنت الوزارة في بيان لها إلى أنه "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر".

ولفت البيان إلى أن الهند "تنصح الرعايا الهنود في العراق باليقظة وتجنب التنقل داخل العراق"، مشيراً إلى أن "​السفارة الهندية​ في ​بغداد​ والقنصليّة في ​أربيل​، لا تزالان تعملان".

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.