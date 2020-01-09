رئيس المجلس الأوروبي يحث الرئيس الإيراني على الامتثال للاتفاق النووي

أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، أنه تحدث مع الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ وحث ​طهران​ على الامتثال لاتفاق الحد من التسلح الذي أبرم في 2015 ويمنعها من تطوير أسلحة نووية.

ولفت ميشيل في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن التطورات الأخيرة، "تبقى خطة العمل الشاملة المشتركة جوهرية بالنسبة للأمن العالمي، وقد طالبتُ إيران بعدم اتخاذ إجراءات لا يمكن الرجوع عنها".

تجدر الإشارة الى أن إيران كانت قد أعلنت أنها ستتخلى عن التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​ الذي يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

