الخارجية الجزائرية: ندعم الحل السياسي في ليبيا ونرفض التدخل العسكري

أعلن وزير الخارجية ​الجزائر​ي صبري بوقادوم، بعد لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في مؤتمر صحفي مشترك، ان "الجزائر تدعم الحل السياسي في ​ليبيا​ وترفض التدخل العسكري"، مشدداً على "ضرورة احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة"، داعياً لمفاوضات بين الليبيين بدعم من ​المجتمع الدولي​ لوقف الاقتتال الدائر في ليبيا".

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