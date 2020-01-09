الخارجية الصينية: تطابق موقفنا مع موقف روسيا إزاء تطورات الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ قنغ شوانغ، أن ​حكومة​ بكين لا تزال "على تواصل مكثف" مع أطراف مختلفة، بما فيها ​موسكو​، بشأن ملف ​الشرق الأوسط​، معلنا عن تطابق وجهات النظر الصينية الروسية بهذا الشأن.

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أبدى الدبلوماسي الصيني قلق بكين إزاء التصعيد الأخير بين ​واشنطن​ و​طهران​، داعيا "الطرفين إلى خفض التوتر".

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​​العراق​​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.